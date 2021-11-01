Зеленский и Трюдо обсудили угрозы "СП-2"

На полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Корреспондент.

По информации пресс-службы Офиса президента во время переговоров украинский лидер поздравил собеседника с победой возглавляемой им партии на внеочередных парламентских выборах в Канаде и поблагодарил за неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский проинформировал Трюдо о текущей ситуации на Донбассе, ходе реформ в Украине и выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО.

Особое внимание стороны уделили проекту Северный поток-2, в частности угрозам, которые он представляет для энергетической безопасности Европы, а также энергетический кризис и меры по борьбе с ним.

Наконец, Зеленский и Трюдо обсудили возможность упрощения поездок украинцев в Канаду. Кроме того, украинский лидер пригласил собеседника посетить Украину.