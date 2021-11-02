Названа причина аварии подлодки США в Южно-Китайском море

По информации портала института ВМС США USNI News неизвестным объектом, с которым 2 октября столкнулась атомная субмарина Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море, оказался подводной горой, сообщает Лента.Ру.

"В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе" , — рассказала официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Результаты расследования инцидента будут переданы командующему Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлу Томасу. Именно он определит необходимость привлечения к ответственности.

USS Connecticut попала в ЧП во время погружения. В результате столкновения у подлодки были повреждены носовые балластные цистерны. Ядерный реактор субмарины не пострадал.

Ранее сообщалось, что USS Connecticut является тихим, быстрым, хорошо вооруженным кораблем, оснащенным передовыми датчиками. В то же время эксперты отмечали, что условия в Южно-Китайском море могли стать испытанием для высокотехнологичных сенсоров подлодки. Кроме того, американские военно-морские суда используют так называемый «пассивный гидролокатор» для обнаружения объектов. Они позволяют судам оставаться скрытыми для противников, однако в шумной обстановке датчики могли не заметить относительно небольшой предмет.