Минздрав объяснил, как получить COVID-сертификат после зарубежной вакцинации

Минздрав объяснил, как получить COVID-сертификат после зарубежной вакцинации

Граждане Украины, которые вакцинировались от коронавируса за пределами своей страны, могут получить свидетельство об иммунизации у семейного врача, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила пресс-служба Минздрава в Facebook. В ведомстве объяснили, как это сделать:

  • обратиться к семейному врачу или в любой прививочный пункт;
  • предъявить доктору официально заверенную справку, подтверждающую факт получения одной или двух доз вакцины, сделанных за пределами Украины;
  • на основании этой справки он вносит медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника);
  • врач распечатывает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если были сделаны две прививки).

При этом в МОЗ предупредили, что в случае отсутствия упомянутой справки получить COVID-сертификат возможности не будет, а выданное свидетельство привитые за границей украинцы пока не смогут сгенерировать в приложении Дія.

Новости

analytics