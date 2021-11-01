Минздрав объяснил, как получить COVID-сертификат после зарубежной вакцинации
Граждане Украины, которые вакцинировались от коронавируса за пределами своей страны, могут получить свидетельство об иммунизации у семейного врача, сообщает Корреспондент.
Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила пресс-служба Минздрава в Facebook. В ведомстве объяснили, как это сделать:
- обратиться к семейному врачу или в любой прививочный пункт;
- предъявить доктору официально заверенную справку, подтверждающую факт получения одной или двух доз вакцины, сделанных за пределами Украины;
- на основании этой справки он вносит медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника);
- врач распечатывает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если были сделаны две прививки).
При этом в МОЗ предупредили, что в случае отсутствия упомянутой справки получить COVID-сертификат возможности не будет, а выданное свидетельство привитые за границей украинцы пока не смогут сгенерировать в приложении Дія.