Вакцинация вне Украины: Минздрав объяснил детали получения COVID-сертификата

Граждане Украины, которые вакцинировались от коронавируса за пределами своей страны, могут получить свидетельство об иммунизации у семейного врача, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила пресс-служба Минздрава в Facebook. В ведомстве объяснили, как это сделать:

обратиться к семейному врачу или в любой прививочный пункт;

предъявить доктору официально заверенную справку, подтверждающую факт получения одной или двух доз вакцины, сделанных за пределами Украины;

на основании этой справки он вносит медицинскую запись в электронную систему здравоохранения (с пометкой о данных, внесенных на основе вторичного источника);

врач распечатывает бумажное Международное свидетельство о вакцинации (если были сделаны две прививки).

При этом в МОЗ предупредили, что в случае отсутствия упомянутой справки получить COVID-сертификат возможности не будет, а выданное свидетельство привитые за границей украинцы пока не смогут сгенерировать в приложении Дія.