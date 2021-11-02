"Слуги" готовят обращение из-за ухудшения здоровья Саакашвили

Народные депутаты от "Слуги народа" готовят обращение к грузинским властям из-за Михеила Саакашвили, который находится в СИЗО и голодает. Отмечается, что его состояние ухудшилось, сообщает Обозреватель.

На заседании фракции "СН" нардеп Александр Ковальчук зачитал обращение бывшего президента Грузии. Об этом в Telegram написал Александр Качура.

"Ковальчук подтвердил плохое состояние здоровья политика и попросил нардепов подписать обращение по этому поводу" , – сказано в сообщении.