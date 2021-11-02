В США стартовали учения по отработке готовности ядерных сил

Учения Global Thunder 22, в которых будет сделан акцент на отработку готовности ядерных сил, начались в США. Об этом заявило Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США на своем сайте, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что Global Thunder 22 дают возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил. Во время них военные оценят способность отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при возможной агрессии против США или кого-то из союзников.