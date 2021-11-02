Суд оставил под стражей экс-главу МИД при Януковиче

Киевский апелляционный суд оставил под стражей министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах, обвиняемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, сообщает Укринформ.

“1 ноября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 05 октября 2021 года, которой частично удовлетворено ходатайство прокурора и продлена в отношении обвиняемого К. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, начиная с 5 октября 2021 года по 3 декабря 2021 года включительно с одновременным определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 3 100 (три тысячи сто) размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 7 037 000 (семь миллионов тридцать семь тысяч) грн” , - говорится в сообщении﻿ пресс-служба суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 5 октября оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Гражданин К. обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

21 февраля 2020 года дома у министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах в с. Чайки произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Первоначально полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировала как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову.

Экс-министру 25 марта 2020 года сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний супруге подозреваемого.

В июле Киево-Святошинский суд Киевской области принял решение об уменьшении размера залога бывшему министру иностранных дел Украины с 14 до 7 млн грн.