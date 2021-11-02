В Тбилиси задержали сторонников Саакашвили

В грузинской столице правоохранители задержали двух человек, которые вместе с другими активистами пытались разбить палаточный городок у здания парламента в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщает Корреспондент.

"Подтверждаю задержание двух человек. Они задержаны по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение законным требованиям правоохранителей" , - цитирует российское издание ТАСС представителя пресс-службы Министерства внутренних дел страны.

Как сообщается, сторонники арестованного политика намеревались ночевать под парламентом в знак протеста. Когда полицейские не дали им разбить палатки, произошла потасовка. В результате были произведены задержания.

В то же время издание Грузия Online информирует, что в центре Тбилиси были схвачены несколько протестующих. Среди них - гражданин США Паата Абжандадзе.