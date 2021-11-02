Гороскоп любви на ноябрь: кому из знаков Зодиака повезет в чувствах

Гороскоп на ноябрь 2021 года говорит о том, что последний месяц осени станет напряженным и богатым на различные события. Возможны яркие события в сфере личных отношений и сложности в общении с другими людьми, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака повезет в любви в начале ноября.

Овен

Одиноким представителям этого знака нужно проявить активность и чаще знакомиться. Но стоит проверять совместимость до того, как кидаться в омут новых отношений. А вот Овнам, которые состоят в отношения, пора подумать над общим будущим.

Телец

Будьте серьезны в сфере любви и ваши отношения превратятся в сказку. Хорошо подумайте о том, устраивает ли вас ваш нынешний партнер. С 1 по 7 ноября остерегайтесь энергетических вампиров.

Близнецы

Не полагайтесь в вопросах любви на интуицию, только на здравый смысл. При необходимости – обращайтесь за поддержкой к близким людям. Одиноким Близнецам лучше в ближайшие дни сконцентрироваться на работе.

Рак

Сбавьте обороты в работе на этой неделе и сфокусируйтесь на любви, отдыхе и приятных моментах. Остерегайтесь общения со злопамятными личностями и не рассказывайте о своих планах посторонним.

Лев

Отнеситесь к своей половинке с тактом и уважением на этой неделе. Иначе рискуете нажить врагов и разрушить отношения. В конце недели устройте себе романтическое свидание – дома или отправляйтесь на прогулку.

Дева

Грядут перемены – отношения выйдут на новый уровень или новое перспективное знакомство. Могут нагрянуть новые чувства или появятся новые перспективы. Опасайтесь завистников.

Весы

Не бойтесь небольших любовных конфликтов в ближайшую неделю. Опасайтесь только недоверия и лжи. Выделите время на совместные занятия – шопинг, свидания. Самыми важными станут дом, семья и гармония в отношениях.

Скорпион

В ближайшие дни у вас получится настроить отношения на новую волну – начинайте строить будущее. У вас есть все шансы познакомиться или сходить на свидание. Для серьезных отношений – включите рассудительность. Идеальный период для признаний и романтики.

Стрелец

Возможны ссоры и конфликты в отношениях. С 5 ноября ситуация начнет стабилизироваться. Выделите время на совместное планирование будущего, вас ждет большой успех в амурных делах.

Козерог

Придержите свой темперамент, не действуйте слишком открыто и активно. Если вы действуете и так слишком осторожно – то прибавьте активности. Перестаньте сорить с близким человеком и в отношениях снова воцарится гармония.

Водолей

Накопите положительную энергию и подумайте над сменой обстановки. Вам нужно больше общаться и ходить в гости. Успех ждет тех Водолеев, которые захотят перевести отношения на новый уровень.

Рыбы

Начало ноября – отличное время для любовных подвигов. Ходите на свидания, возобновляйте отношения с бывшими, укрепляйте связь с партнером – во всем преуспеете. Для флирта период тоже удачный – будете пользоваться успехом.