Австралия назвала причину разрыва контракта по подлодкам с Францией

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал журналистам, почему Канберра разорвала контракт на строительство подводных лодок с французским консорциумом Naval Group, сообщает Лента.Ру.

По словам политика, контракт имел "очень серьезные проблемы", при этом многие из них были связаны с выполнением обязательств. Другой причиной стали многочисленные задержки в реализации проекта и возросшие затраты.

"Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды" , — заявил он.

Моррисон добавил, что австралийские власти всегда хотели иметь атомную подводную лодку, в связи с чем он начал изучать возможности для этого. Премьер-министр уточнил, что принял решение о поиске альтернативных партнеров еще 18 месяцев назад.

Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов. Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Канберры "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами".