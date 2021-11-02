В Симферополе прошли массовые задержания крымских татар

Российские силовики во временно оккупированном Крыму задержали 19 крымских татар, прокуратура АР Крым и Севастополя открыла уголовные дела по фактам незаконного задержания (ч. 2 ст. 146 УК Украины), сообщает Новое время.

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, 1 ноября возле так называемого Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе были задержаны 19 человек, в том числе журналист, который выполнял редакционное задание.

«За последние два месяца это уже пятый случай безосновательных массовых задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Сначала „силовики“ запрещали посещать судебные заседания по так называемым делам Хизб ут-Тахрир, а теперь — даже приближаться к стенам суда. Постоянное давление оказывается и на адвокатов, представляющих интересы лиц по этим делам» , — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Ранее в общественном движении Крымская солидарность сообщили, что утром 1 ноября у здания «суда» в Симферополе, где по видеосвязи рассматривали апелляцию по делу красногвардейской группы «Хизб ут-Тахрир», снова прошли массовые задержания слушателей. Среди 19 задержанных было семь женщин, одна из них — инсулинозависимая, у одной снаружи остался ребенок, которого забрала мать задержанной.

«Мы соблюдали все правила, стояли [на расстоянии] по полтора метра, в масках, но к нам подошли и загрузили в автобус, ничего не сказали… Держали на протяжении четырех часов. Мне необходимо вовремя колоть инсулин, они меня вовремя не отпустили. Прошло уже полчаса после того, как мне нужно было колоть, сейчас я направляюсь домой» , — рассказала одна из задержанных Суваде Бекирова.

В Крымской солидарности заявили, что всех задержанных отпустили вечером и составили 17 админпротоколов по статье о «невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС».