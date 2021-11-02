Боевики продолжают препятствовать деятельности ОБСЕ

Пророссийские боевики на Донбассе 30−31 октября в очередной раз ограничивали свободу передвижения СММ ОБСЕ на блокпостах. В частности, вблизи участков разведения в районах Золотого и Петровского, а также на железнодорожной станции и в пункте пропуска на границе с Россией недалеко от Довжанского Луганской области, сообщает Новое время.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, 30 октября на блокпосте примерно в 2,5 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал команде СММ в проезде на юг в направлении участка разведения в районе Петровского, сославшись на «безопасность Миссии».

Наряду с этим, в тот же день на южной оконечности участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) член вооруженных формирований РФ (с нарукавной повязкой с надписью «СЦКК») отказал патрулю Миссии в проезде на север, сославшись на «безопасность СММ».