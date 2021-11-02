В Нью-Йорке тысячи госслужащих отправили в отпуск из-за отказа от вакцинации

В Нью-Йорке около 9000 госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, поскольку они отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом заявил мэр Билл де Блазио, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Требование на вакцинацию в Нью-Йорке начало действовать с понедельника, 1 ноября. Новые правила не исключали обязательную вакцинацию для сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.

"Пожарные части оставались открытыми, но 18 из 350 них вышли из строя. Многие из них недоукомплектованы персоналом" , - сказал комиссар по пожарной безопасности Даниэль Нигро.

По словам Нигро, "заболели" в Нью-Йорке приблизительно 2300 пожарных.

"Эта нехватка персонала может прекратиться немедленно, если участники перестанут болеть, когда они не больны. Как только они опомнятся и перестанут использовать отпуск по болезни ненадлежащим образом, они смогут помочь не только горожанам, но и своим братьям и сестрам, укомплектовывающим части" , - сказал он.

По состоянию на воскресенье каждый четвертый пожарный в Нью-Йорке не получил даже первую дозу вакцины, как требовалось. Каждый шестой полицейский и каждый шестой санитарный работник не вакцинирован от коронавируса.

Мэр города предупредил, что пожарные, которые симулируют болезнь, могут столкнуться с наказаниями, если это будет доказано.