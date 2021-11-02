Хакеры атаковали медицинскую систему канадской провинции
В результате кибератаки вышла из строя часть медицинской системы канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Ньюфаундленда и Лабрадора Джонни Хаги, сообщает Укринформ.
"Мы могли стать жертвами возможного кибернетического нападения посторонних лиц", - сказал Хаги.
По его словам, последствия кибернападения стали проявляться еще в субботу и поразили "мозг дата-центра", поддерживающий работу системы здравоохранения провинции.
“Наша система повреждена. Причина и масштаб этого еще не установлены” , - подчеркнул министр.
В результате кибернападения многим больницам провинции пришлось отменить несрочные процедуры и вернуться к бумажному документообороту. Эксперты уже работают над решением проблемы, однако временных рамок этого пока нет.
"Надеюсь решить это в течение нескольких дней, но следует помнить, что это только надежда, и продолжать работать над смягчением последствий для первичного звена", - подытожил Хаги.
Также пока неизвестно, произошла ли утечка личных данных пациентов.