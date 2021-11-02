В Португалии запретили одноразовый пластик
В Португалии вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых продуктов, сообщает Укринформ.
"В Португалии вступило в силу правительственное постановление, которым запрещается продажа одноразовой пластиковой продукции, такой как ватные палочки, украшения, столовые приборы и т.д.", - говорится в материале Синьхуа.
Отмечается, что этим постановлением также устанавливается цель уменьшить потребление стаканов для напитков и упаковки для еды на 80% к концу 2026 года и на 90% к концу 2030-го.
Министерство окружающей среды Португалии отметило, что для достижения этой цели для потребления пищи и напитков будут предоставляться многоразовые контейнеры.