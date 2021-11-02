В Португалии запретили одноразовый пластик

В Португалии вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых продуктов, сообщает Укринформ.

"В Португалии вступило в силу правительственное постановление, которым запрещается продажа одноразовой пластиковой продукции, такой как ватные палочки, украшения, столовые приборы и т.д." , - говорится в материале Синьхуа.

Отмечается, что этим постановлением также устанавливается цель уменьшить потребление стаканов для напитков и упаковки для еды на 80% к концу 2026 года и на 90% к концу 2030-го.

Министерство окружающей среды Португалии отметило, что для достижения этой цели для потребления пищи и напитков будут предоставляться многоразовые контейнеры.