Курс валют НБУ на 2 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 ноября, вырос на 2 коп до 26.29 за 1 доллар.
Евро подешевел на 16 коп до 30.44 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 24 коп до 35.97 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 28.82 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.58 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.293300
|EUR
|Евро
|30.435800
|RUB
|Рубль
|0.369720
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.973200
|CHF
|Швейцарский франк
|28.820900
|PLN
|Польский злотый
|6.584400