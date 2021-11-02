Курс валют НБУ на 2 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 1 ноября, вырос на 2 коп до 26.29 за 1 доллар.

Евро подешевел на 16 коп до 30.44 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 24 коп до 35.97 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 28.82 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.58 за 1 польский злотый.