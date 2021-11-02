Курс валют НБУ на 2 ноября

Курс валют НБУ на 2 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 1 ноября, вырос на 2 коп до 26.29 за 1 доллар.

Евро подешевел на 16 коп до 30.44 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 24 коп до 35.97 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 28.82 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 6.58 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.293300 +0.017
EUR Евро 30.435800 --0.16
RUB Рубль 0.369720 --0.002
GBP Фунт стерлингов 35.973200 --0.237
CHF Швейцарский франк 28.820900 --0.021
PLN Польский злотый 6.584400 --0.037

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