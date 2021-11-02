Цене на нефть прогнозируют рост до $120

К лету 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель, пообещали аналитики Bank of America, сообщает Лента.Ру.

Аналитики подчеркнули, что мировой энергетический кризис, подстегнувший цены на уголь и газ, уже ускорил рост нефтяных фьючерсов на биржах Лондона и Нью-Йорка. В следующем году ралли продолжится и будет подкреплено высоким спросом на бензин, дизельное топливо и керосин.

В конце октября биржевые цены на нефть поднимались до многолетних максимумов. Например, 25 октября, WTI установила рекорд, превысив 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Brent тогда торговалась на уровне 85,99 доллара за баррель — это максимум за последние три года.

В середине октября Владимир Путин признал возможным подорожание нефти до 100 долларов за баррель. Такое заявление встревожило США, Японию и Индию: государства оказывают значительное давление на страны, входящие в ОПЕК +, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.