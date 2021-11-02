Усик впервые получил свои пояса после победы над Джошуа

34-летний украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, похвастался поясами, которые он завоевал в поединке с 31-летним британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ), сообщает 24 Канал.

Бой Усик – Джошуа прошел 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единодушным решением судей.

"Пояси здесь. Это не крузервейт, это уже хевивейт", – сказал Александр на видео.