Дизель или бензин: оценка экспертов

Прежде чем покупать автомобиль, будущий владелец должен определить, какой двигатель для него будет лучше – бензиновый или дизельный. У каждого из них есть преимущества, что существенно усложняет процесс выбора, сообщает Судебно-юридическая газета.

Динамика

Прежде всего, необходимо обратить внимание на характеристики двигателей, заявленных производителями. Дело в том, что дизель может обеспечить большой крутящий момент, в то время как его максимальная мощность будет снижена. Это связано с наличием определенных особенностей у дизельного мотора. Нельзя не обратить внимание на то, что при одинаковом объеме двигателей дизельный позволяет снизить расход топлива на 20%. Таким образом, водитель может сэкономить на заправке.

Ремонтопригодность и основные требования

На самом деле удалось выяснить, что дизельные двигатели более надежны. В них гораздо больше требований к качеству топлива, что положительно сказывается на сроке, в течение которого эксплуатируются многие узлов и механизмы.

В то же время у дизельного двигателя наблюдается существенный недостаток, заключающийся в достаточно сложном устройстве. В связи с этим все ремонтные работы могут производить только в специализированных автосервисах, а цены на комплектующие будут достаточно высокими.

Водители, предпочитающие дизель, также выделяют особенность эксплуатации авто в зимний период. Когда температурный режим опускается ниже –15 градусов, можно использовать только зимний вид топлива. «Летний» вариант при таких условиях начинает густеть, постепенно превращаясь в желе. Также могут возникать сложности с запуском двигателя в сильные морозы.

Воздействие двигателя на комфорт

Если сравнивать вес дизельных и бензиновых автомобилей, можно выяснить, что первый вариант более тяжелый, поэтому распределение веса идет по определенной схеме. Начинающим водителям необходимо быть готовыми к тому, что дизельное авто менее маневренное.

Уровень шума является очень важным фактором. Дизельный мотор более шумный, но этот недостаток может быть сглажен наличием качественной шумоизоляции в автомобиле. Однако владельцам автомобилей подешевле нужно быть готовым к тому, что лишний шум будет наблюдаться при каждой эксплуатации.

Если говорить о стоимости, можно отметить, что стоимость бензиновых машин ниже. Это касается и технического обслуживания, поскольку ремонтные работы и необходимые запчасти доступны по низким ценам.

Уровень экологичности

Еще 10 лет назад определить дизельный автомобиль можно было потому, что из его выхлопной трубы выходит черный дым. В настоящее время подобное явление есть редкость. Современные производители авто приложили все усилия, чтобы показатель вредных веществ был снижен, благодаря чему уровень экологичности дизеля серьезно возрос.

Основные преимущества разных двигателей

Учитывая полученную информацию, можно выделить ряд преимуществ дизельного двигателя:

минимальный расход топлива;

надежность;

наличие большого запаса хода.

В то время как к плюсам бензиновых автомобилей можно отнести:

минимум требований к качеству топлива;

высокий показатель мощности и развивающейся скорости;

доступность обслуживания.

Таким образом, плюсы одного вида двигателя одновременно являются минусами другого. Автолюбитель должен проанализировать все полученные сведения и возможности. Необходимо учитывать и тот факт, что каждый производитель пытается минимизировать недостатки, из-за чего нельзя с уверенностью сказать, какое авто будет лучше.