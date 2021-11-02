Древние тексты помогли отследить изменение в полярном сиянии

Полярное сияние ежегодно привлекает миллионы людей, заставляя ехать их в регионы, где это сказочное зрелище можно наблюдать. В этом явлении присутствует определенная динамика, которая меняется с годами и веками. Чтобы его проследить, нужно изучить древние тексты, сообщает 24 Канал.

Регион видимости полярного сияния со временем смещается. Такая ситуация возникает из-за дрейфа магнитных полюсов Земли. Ученые исследовали записи людей разных народов мира, которые велись последние 3 тысячи лет. Также ученые использовали современные научные данные: например, исследовали определенные изотопы. Комбинированные данные позволили ученым понять, как изменялся регион видимости аврора (полярного сияния) в разрезе времени.

Изменение региона видимости

Образованию полярного сияния мы обязаны Солнцу и магнитному полю Земли. Когда вещество, выброшенное Солнцем (солнечный ветер) достигает магнитного поля нашей планеты, останавливается им. Это не позволяет причинить вред живым организмам на Земле. Но определенная часть протонов и нейтронов солнечного ветра продолжают свой путь, направленные на магнитное поле к полюсам Земли. Достигая атмосферы, солнечный ветер вступает с ней во взаимодействие и ионизирует его. Этот процесс мы наблюдаем посредством полярного сияния.

Регион видимости авроры (авроральная зона) изменяется в зависимости от мощности солнечного ветра: чем он сильнее, тем ближе к экватору распространяется явление. Но следует учитывать и то, что сами магнитные полюса Земли постоянно находятся в движении, дрейфуя. Поэтому меняется и регион видимости.

Оказалось, например, авроральная зона в 1200 году нашей эры была несколько иной. Тогда полярные сияния можно регулярно наблюдать как в Гренландии, так и в Японии. Об этом свидетельствует скандинавский текст "Зеркало короля" и японский Nippon Kisho-Shiryo. Но сегодня авроральная зона сместилась подальше от Японии и там явление сегодня не наблюдается.