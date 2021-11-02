Пограничника задержали на взятке за контрабанду табачных изделий

Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона задержала пограничника 27 отряда за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным следствия, указанный военнослужащий получил $1 тыс. за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранении от должности.