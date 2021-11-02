Украинцы компенсировали нехватку новых автомобилей подержанными

Всего в октябре 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 142 904 шт. легковых транспортных средств с пробегом. Это — второй результат продажи подержанных легковушек в 2021 году. До рекорда прошлого месяца (сентября 2021 года) не хватило всего 475 легковушек, сообщает 24 Канал.

В отличие от рынка новых легковых авто, где из-за недостатка чипов объем рынка в октябре снизился, украинцы компенсировали их нехватку подержанными авто. Ведь этот сегмент авторынка в октябре по сравнению с предыдущим месяцем (сентябрем 2021 года) снизился всего на 0,3%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка немного выросла — с 38% до 41%; доля внутренних перепродаж соответственно снизилась с 62% до 60%.

По сравнению с октябрем 2020 года, общий объем рынка подержанных авто вырос на 18%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 33% до 41%.

Темпы вторичного рынка в октябре 2021 года сохранились благодаря количественному росту именно импортных легковушек с пробегом. Это также связано также с приближением окончания льготной растаможки так называемых “евроблях”, которая продолжается с мая этого года.

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

Предпочтения украинцев по покупке подержанных авто остаются стабильными. В перечне 10 самых популярных подержанных легковушек на внутреннем рынке не произошло кардинальных изменений: ни одна модель не выбыла из списка. Произошли лишь две "ротации", и несколько уменьшилось количество перепродаж каждой из моделей.

Первое место в очередной раз на неизменно занимает Daewoo Lanos (все модификации этого авто, включая Sens). В октябре украинцы приобрели 3,7 тысяч таких авто. По сравнению с сентябрем, модели, занявшие вторую и третью ступеньки, также не изменились: Volkswagen Passat (2,8 тыс. шт.) и Skoda Octavia (2,4 тыс. шт.) соответственно.

Volkswagen Golf (2 тыс. шт.) вернул себе утраченные позиции и поднялся на одну строчку вверх, заняв почетное 4 место и вернув себе августовские позиции. Продажи ВАЗ 2109/21099 (1,8 тыс. шт.) вместо этого опустились на 5 место.

Поменялись местами также 9 и 10 места топ-10 октября: Skoda Fabia (1,1 тыс. шт.) уступила Opel Astra (1,1 тыс. шт.). Разница в продажах этих автомобилей минимальна – всего 7 штук. Во всем остальном рейтинг остался неизменным, сообщает Институт исследований авторынка.

Самые популярные модели, ввезенные из-за рубежа

В рейтинг "свежепригнанных" легковушек в октябре 2021 года входят и бывшие так называемые “евробляхи”, легализация которых продолжается с мая. Больших изменений в рейтинге 10 самых популярных авто с пробегом из-за рубежа также не произошло. Перечень топ-10 неизменен уже третий месяц подряд. Интересно, что количество автомобилей, проданных в течение месяца, выросло во всех случаях, кроме Ford Focus.

Основным и единственным изменением, о котором стоит сказать, обмен позициями Audi A6 (1,5 тыс. шт.,+ 2 позиции) с Renault Scenic (1,3 тыс. шт., -2 позиции).