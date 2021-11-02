Что ожидается на валютном рынке во вторник

На сегодня Министерство финансов запланировало проведение очередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Инвесторам будут предложены ценные бумаги сроком на 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. К последним могут проявить интерес нерезиденты. Если их заинтересует приобретение «длинных» ОВГЗ, то они уже сегодня могут начать продавать валюту для их завтрашней оплаты, что увеличит предложение долларов на межбанковском валютном рынке﻿. В то же время продолжаются покупки валюты с целью конвертации выплаченных дивидендов, а экспортеры снизили предложение, т.к. не особо нуждаются в гривне в начале месяца после выплат компенсации НДС. Эти факторы сегодня будут «делать погоду» на рынке. Национальный банк вчера не принимал участия в торгах, но продолжает пристально наблюдать за происходящим и в случае необходимости вмешается в ситуацию.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,26/26,34 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник оставалась стабильной на уровне 26,36-26,37 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,37-26,38 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае роста безналичного доллара ценники на наличный оперативно перепишут в сторону повышения. Если же доллар на межбанке пойдет вниз, он потянет за собой и наличного «американца».

Евро на рынке FOREX вчера частично скорректировал сильное падение, произошедшее в прошлую пятницу, и поднялся до отметки 1,1607. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 1,1593-1,1606 доллара, явно намереваясь продолжить рост. Наличный евро в понедельник в течение дня продавали по 30,45-30,50 гривен, при этом начавшееся восстановление евро на мировом рынке пока что не оказало влияния на его цену в Украине. Сегодня утром его начнут продавать по 30,47-30,50 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В случае отсутствия сильного движения на мировых рынках евро будет копировать поведение наличного доллара и следовать за ним. Если же евро продолжит восстановление, то и наличный евро в течение дня вырастет в цене.

Российский рубль в понедельник упал до 71,65 рублей за доллар, поскольку окончание налогового периода в России привело к снижению предложения валюты. Утром понедельника он торгуется в пределах 71,50-71,75 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вчера подешевел на 3 копейки, с 3,73-3,75 до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене, но если рубль в мире опять подешевеет, не исключено, что и в Украине ценник опустят на 2-3 копейки ниже.