Украина впервые начала производить боеприпасы для гранатометов

Впервые за годы независимости украинские конструкторы разработали с нуля гранату для автоматического и подствольного гранатометов. Забой уже начинают выпускать на военном заводе в Шостке. Через несколько месяцев его планируют отправить в армию, сообщает ТСН.

Уникальные и крайне секретные кадры до сегодняшнего дня – это испытание нового, полностью украинского патрона. Гранату для автоматического гранатомета выстреливают на разные расстояния – и она уверенно уничтожает цели.

Гендиректор конструкторского бюро "Вектор" Виталий Жуков называет событие историческим. Считал, что только 12 стран в мире способны самостоятельно производить патроны. И вот сегодня уже можно громко сказать, появилась еще одна — Украина. На вопрос едва ли не хуже эти пушки старых советских, убеждает — лучшие.

Забой разрабатывали почти два года, отмечает гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. И добавляет, что эти гранаты в последние годы Украина закупала за границей. Сегодня об этом уже можно сказать открыто, потому что дефицита больше нет, через несколько месяцев новые патроны украинского производства поедут на фронт.

Гранаты для станковых гранатометов более мощные, летят до 2 км и ими уже можно нормально уничтожать враждебные цели.

Будут производить новые патроны на "Шосткинском заводе "Импульс". Вслед за гранатами, там планируют наладить выпуск и других патронов.