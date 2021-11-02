Гаджеты Apple получат новую функцию для спасения жизни

Компания Apple не устает совершенствовать свои гаджеты и в этот раз разработчики задумались над безопасностью на дорогах. В следующем году iPhone и Apple Watch получат новую функцию – автоматический звонок в 911, сообщает УНИАН.

iPhone и Apple Watch будут звонить в службу спасения при выявлении "сбоев". Данные об возникновении опасной ситуации будут извлекать данные с датчиков устройств. К примеру, акселерометр будет фиксировать всплеск гравитационной силы во время столкновения на дороге.

Данную функцию тестировали весь последний год. Согласно полученным данным, гаджеты смогли определить более 10 миллионов подозрительных случаев и в половине из них вызывали службу спасения.

Стоит отметить, что данная функция не новая. Компания впервые ее внедрила Apple Watch в 2018 году, но в урезанном виде. Тогда гаджет мог определить падение человека.