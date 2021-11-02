В пожаре на Филиппинах сгорели 150 тысяч доз COVID-вакцин

Более 148,6 тыс. доз вакцин против коронавируса от различных производителей было уничтожено в результате пожара на Филиппинах. Возгорание произошло в одном из административных зданий в провинции Южный Замбоанга, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента республики Гарри Роке во вторник во время онлайн-брифинга подтвердил, что "было уничтожено не менее 100 тыс. доз прививок".

По данным государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в стране, пожар уничтожил 9 176 доз препарата компании AstraZeneca, 14 400 доз вакцины фирмы Moderna, 36 164 доз препарата фирмы Sinovac и 88 938 доз вакцины компании Pfizer.

Отмечается, что препараты Moderna предназначались для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет, которая запланирована на 3 ноября.