Садик, который "построил" Зеленский: пример Хмельницкой области
В Чемеровецкой сельской громаде Хмельницкой области завершилась реконструкция яслей-сада "Дзвіночок" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом, ссылаясь на пресс-службу Хмельницкой ОГА, сообщает Обозреватель.
Садик построили 50 лет назад, а сейчас капитально обновили. Дети Чемеровецкой громады будут посещать новый, современный садик с удобными, светлыми комнатами и безопасной детской площадкой.
"Уверен, им здесь будет уютно и весело", – отметил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.
Для нужд маломобильных граждан в садике установлен пандус для заезда, обеспечена соответствующая ширина и конструкция двери. Также обустроен специальный санузел.
Общая сметная стоимость реконструкции детского ясли-сада "Дзвіночок" составляет 7,98 млн грн, из которых 7,16 млн гривен – средства государственного фонда регионального развития, а 796 тыс. гривен – местного бюджета.