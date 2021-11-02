Садик, который "построил" Зеленский: пример Хмельницкой области

В Чемеровецкой сельской громаде Хмельницкой области завершилась реконструкция яслей-сада "Дзвіночок" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Хмельницкой ОГА, сообщает Обозреватель.

Садик построили 50 лет назад, а сейчас капитально обновили. Дети Чемеровецкой громады будут посещать новый, современный садик с удобными, светлыми комнатами и безопасной детской площадкой.

Садик капитально обновили. Источник: Хмельницкая ОГА

Садик имеет удобные, светлые комнаты и безопасную детскую площадку. Источник: Хмельницкая ОГА

Общая стоимость реконструкции детского ясли-сада "Колокольчик" составляет 7,98 млн грн. Источник: Хмельницкая ОГА

"Уверен, им здесь будет уютно и весело" , – отметил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Для нужд маломобильных граждан в садике установлен пандус для заезда, обеспечена соответствующая ширина и конструкция двери. Также обустроен специальный санузел.

Общая сметная стоимость реконструкции детского ясли-сада "Дзвіночок" составляет 7,98 млн грн, из которых 7,16 млн гривен – средства государственного фонда регионального развития, а 796 тыс. гривен – местного бюджета.