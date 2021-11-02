Apple резко сократила производство iPad

Американская компания Apple сократила производство iPad. Это было вызвано тем, чтобы в достаточном количестве обеспечить микросхемами модели новых смартфонов iPhone 13, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Это признак того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании даже сильнее, чем это указывалось ранее.

По информации издания Nikkei Asia, производство iPad снизилось на 50% по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца. В дополнение, детали, предназначенные для старых моделей iPhone, также переносятся на производство iPhone 13.

"Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов, включая как основные, так и периферийные микросхемы. Это позволяет Apple в определенных случаях перераспределять расходные материалы между различными устройствами" , - поясняют в сообщении.

Подчеркивается, что компания уделяет приоритетное внимание выпуску iPhone 13 потому, что прогнозирует более высокий спрос на смартфон, чем на iPad.

Известно, что Apple уже не впервые отдает предпочтение iPhone по сравнению с iPad. Так, в 2020 году компания перераспределила некоторые части iPad на iPhone 12, чтобы обеспечить свой первый полный спектр телефонов с 5G.