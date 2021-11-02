В Украине появились легковушки новой марки Khazar

Седан Khazar выпускается на совместном предприятии промышленной группы АзерМаш и иранского автопроизводителя Iran Khodro. Сейчас машины проходят украинскую сертификацию, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В нашу страну будут поставляться две модели – Khazar LX и Khazar SD. Khazar LX – это несколько забытый Иранский Samand, ранее продававшийся в Украине. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.

Khazar SD представляет собой седан С-класса иранской компании Dana. Машина имеет более современный дизайн, в списке оснащены светодиодные фары, мультиэдийная система. Но под капотом работает все тот же 113-сильный атмосферный мотор.

Производственная площадка, где выпускаются автомобили, расположена в Нефтчалинском районе. Завод наладил выпуск новых седанов в 2018 году. Сначала это был крупноузловой сборник по машинокомплектам, прибывающим из Ирана, но в течение года началось полноценное производство новинки.

Украинские цены на седаны пока не сообщаются, но они станут известны уже в ближайшее время.