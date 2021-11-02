В КГГА объяснили, почему школьников отправили на дистанционку

Введение в Киеве дистанционного обучения является вынужденным шагом, сделанным для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"На сегодняшний день в столице стремительно растет заболеваемость COVID-19, есть очень много тяжелых случаев — заполнено 72% коек с кислородом. В то же время, медики считают, что это еще не пик заболеваемости. Именно поэтому введение в столице дистанционного обучения для всех школьников обусловлено необходимостью остановить стремительное распространение коронавируса в Киеве" , - написал он.

Мондриевский отметил, что столичные работники образования вакцинированы более чем на 90%, однако вакцинация по городу вдвое меньше.

"За одну-две недели таких ограничений мы, возможно, сможем остановить стремительное распространение болезни и избежать более серьезного локдауна с остановкой общественного транспорта" , - отметил чиновник.

Он признал, что дистанционное обучение для детей 1-4 классов – это, прежде всего, проблема для их работающих родителей.

"Обращаемся с просьбой к руководителям предприятий и владельцам бизнеса, где работают родители школьников, с пониманием отнестись к этому — равно как и в городе пошли навстречу бизнесу, снизив тарифы на аренду коммунального имущества" , - написал Мондриевский.

Напомним, Киев находится в "красной" зоне карантина с 1 ноября.