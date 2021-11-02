Медведчук прибыл в суд на заседание по делу о госизмене
Виктор Медведчук приехал в Печерский районный суд, где на 09:00 запланировано начало рассмотрения по сути дела касательно работы компаний Медведчука в Крыму (первое дело по обвинению о госизмене против Медведчука). Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
Как уточняет Телегам-канал PavlovskyNews, речь идет о добыче нефти и газа компаниями Медведчука на оккупированной территории Крыма.
По состоянию на 09:05 суд не начался.
Перед началом заседания Медведчук не давал комментарии прессе, заявив, что ответит на все вопросы по завершению сегодняшнего заседания.
В это время у здания суда собралось несколько десятков сторонников Медведчука и его однопартийцы.
Порядок у здания суда охраняет полиция и Нацгвардия.