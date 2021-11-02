Медведчук прибыл в суд на заседание по делу о госизмене

Виктор Медведчук приехал в Печерский районный суд, где на 09:00 запланировано начало рассмотрения по сути дела касательно работы компаний Медведчука в Крыму (первое дело по обвинению о госизмене против Медведчука). Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Как уточняет Телегам-канал PavlovskyNews﻿, речь идет о добыче нефти и газа компаниями Медведчука на оккупированной территории Крыма.

По состоянию на 09:05 суд не начался.

Перед началом заседания Медведчук не давал комментарии прессе, заявив, что ответит на все вопросы по завершению сегодняшнего заседания.

В это время у здания суда собралось несколько десятков сторонников Медведчука и его однопартийцы.

Порядок у здания суда охраняет полиция и Нацгвардия.