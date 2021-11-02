Агуэро пропустит три месяца из-за проблем с сердцем

В Барселоне прокомментировали состояние нападающего Серхио Агуэро, замененного во время матча 12-го тура Ла Лиги с Алавесом (1:1) из-за тахикардии, сообщает 24 Канал.

В течение трех месяцев 33-летний нападающий будет проводить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением кардиолога Жозепа Бругады. Последующая методика лечения будет зависеть от темпов его обновления.

Исполняющий обязанность главного тренера Барселоны Серхи Бархуан после матча рассказал, что Серхио почувствовал легкое головокружение. Остальные подробности о состоянии Агуэро официально не приводятся.

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