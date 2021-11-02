Саакашвили написал обращение к Верховной Раде

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили из тюрьмы написал письмо депутатам Верховной Рады Украины.

Обращение он опубликовал в Facebook.

"Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня. Дал грузинской власти крупнейшего частного акционера российского Газпрома — Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры" ,— отметил он.

Саакашвили отметил, что его лишили права на телефонные звонки и отказывают в возможности приезда в суд. Также его так и не перевели в многопрофильную больницу.

"Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел - сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но, после моего появления даже в тюрьме - ситуация радикально поменялась" , - написал он.

Экс-президент Грузии отметил, что ему удалось повлиять на объединение грузин в прозападном курсе страны, но при этом он остается лояльным и патриотичным гражданином Украины.