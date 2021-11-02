Основатель и фронтмен популярной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови заболел коронавирусом, сообщает УНИАН.

Болезнь у певца обнаружили перед самым концертом. Рок-музыкант должен был выступать в Майами. Перед выходом на сцену вся группа сдала экспресс-тесты. И у 59-летнего певца результат оказался положительным. В результате выступление пришлось отменить.

Бон Джови полностью вакцинирован от коронавируса, и именно поэтому, уверен он, болезнь протекает легко. Певец рассказал, что чувствует себя хорошо. Но по просьбе врачей, соблюдает постельный режим и бережет силы.