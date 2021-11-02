В даркнете россиянам продают европейские COVID-сертификаты: ЕС требует расследования

В даркнете пользователям из РФ предлагают купить европейские COVID-сертификаты. В ЕС уже призвали Россию разобраться, пишут российские СМИ﻿.

В объявлениях в даркнете "продавцы" гарантируют подлинность документов. Пользователям обещают, что их внесут в соответствующую базу данных, присвоив уникальный QR-код. COVID-сертификат, как сообщается, выдает одна из стран Восточной Европы.

Стоимость покупки такого документа – $300. Можно выбрать препарат, который будет указан в сертификате – AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и Moderna. Именно эти препараты разрешены в ЕС для вакцинации от коронавируса.

Представительство Евросоюза в РФ ожидает от России (а также других стран) расследования таких подозрений и реакции на них.

Официальные лица России пока не комментировали эту ситуацию.