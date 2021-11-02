В Польше прививку бустерной дозой открыли для всех взрослых

В Польше со 2 ноября каждый взрослый может записаться на прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.﻿ Об этом, со ссылкой на министерство здравоохранения страны, сообщает Европейская правда.

Со вторника каждый, достигший 18 лет, имеет право на третью дозу при условии, что с момента первичной иммунизации прошло не менее шести месяцев.

Для бустерной дозы в Польше предлагают две вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna.

Получить бустерную дозу могут люди в возрасте 18 лет и старше, прошедшие полный курс вакцинации двумя вакцинными дозами Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria от AstraZeneca или одной дозой вакцины Janssen.

Бустерная доза, как говорится в сообщении Минздрава, вводится вакцинированным лицам с целью "улучшения, закрепления и расширения защиты после вакцинации".

Вакцинацию бустерной дозой в Польше сначала предложили людям с ослабленным иммунитетом. Позже – медперсоналу и пожилым людям.