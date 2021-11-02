Disney показал первый трейлер спин-оффа Мандалорца

Спин-офф сериала о киновселенной Звездных войн - Книга Бобы Фетта будет экранизирован в конце текущего года - 29 декабря, сообщает Корреспондент.

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый официальный трейлер спин-оффа Мандалорца - сериала Книга Бобы Фетта из киновселенной Звездных войн. Ролик появился на YouTube-канале Star Wars.

Шоу состоит из восьми эпизодов. По сюжету, это история об охотнике за головами Бобе Фетте. Главные роли в фильме сыграли Темуэра Моррисон и Вэнь Минна, которая выступила наемницей Феннеке Шанд.