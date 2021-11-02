Озвучены доходы Госбюджета от растаможки евроблях

Украинцы по состоянию на 1 ноября успели растаможить более 66 тыс. автомобилей на еврономерах, сообщает UBR.

До конца льготного 180-дневного периода (10 ноября) осталось 9 дней. При этом общее количество евроблях в Украине, по подсчетам экспертов, превышает 500 тыс. авто.

Как рассказали в пресс-центре Государственной таможенной службы, в госбюджет поступило свыше 2,3 млрд грн от растаможивания авто на иностранной регистрации. После 10 ноября льготные условия будут действовать еще 90 дней, но исключительно для военнослужащих, которые полгода провели на территории ООС.