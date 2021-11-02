Минфин отстает от плана по заимствованиям в госбюджет на 23%

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 76,6% и привлекло 401,7 млрд гривен в январе-октябре, сообщает Деловая столица.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-октябрь 2021 составили 401,7 млрд гривен или 76,6% от запланированных на этот период. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 282,9 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 80,6 млрд гривен (2,4 млрд долларов и 418,1 млн евро).

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 1,8 млрд гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (постановление Кабинета Министров Украины от 29 марта 2021 г. № 268 "Об увеличении уставного капитала частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство").

Из внешних источников привлечено 117 млрд гривен, при этом платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2021 года составили 391,8 млрд гривен (97,0% плана), платежи по обслуживанию – 116,6 млрд гривен (92,9% плана).