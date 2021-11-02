Авторынок в Украине ушел в "минус"

Число регистраций новых автомобилей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 16%. Падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 6 процентов, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Всего в октябре текущего года украинский автопарк пополнили почти 8 тысяч новых легковых автомобилей. Наибольшим спросом вновь пользовались автомобили марки Toyota — 1244 зарегистрированных машин. Но по сравнению с октябрем 20200го реализация уменьшилась на 9 процентов.

Второе место, несмотря на 35-процентное падение продаж, удерживает французская марка Renault — 926 проданных авто. Третью строчку рейтинга с 20-процентным падением сохранила за собой KIA (668 авто). А вот китайская Chery в октябре в два с половиной раза увеличила продажи и продемонстрировала четвертый результат — 488 авто. Замыкает пятерку лидеров месяца с четырехкратным ростом продаж Mitsubishi — 456 машин.

Также в десятку самых популярных марок октября вошли: Hyundai — 374 шт. (+23%); Nissan — 355 шт. (-11%); Suzuki — 354 шт. (+115%); Skoda — 335 шт. (-44%); Mercedes-Benz — 278 шт. (+38%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage, предпочтение которому отдали 463 украинских покупателя. Всего же с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 84,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, впервые в истории Tesla возглавила продажи новых автомобилей в Европе в сентябре, заняв 2,6% рынка. Это также первый случай, когда электромобиль стал лидером по продажам на рынке ЕС.