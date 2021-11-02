Верещук рассказала, кто ей предложил возглавить Минреинтеграции
Президент Владимир Зеленский лично предложил народному депутату фракции "Слуга народа" Ирине Верещук возглавить Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вместо Алексея Резникова, сообщает Укринформ.
Об этом Верещук сообщила журналистам в кулуарах парламента.
"Мне предложил Президент" , – заявила Верещук.
Она также отметила, что свое возможное назначение на должность вице-премьер-министра – министра реинтеграции ВОТ обсуждала и с Премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"И Премьер-министр поставил задачу, и Президент как Верховный главнокомандующий и как лидер нашего государства и политической силы", – добавила Верещук, выразив готовность возглавить министерство.
Как сообщалось, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 1 ноября подал в Аппарат ВР заявление об освобождении от должности по собственному желанию.
В тот же день члены "Слуги народа" на заседании фракции решили делегировать народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Они также поддержали решение Президента Владимира Зеленского по выдвижению кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана.
Соответствующие кадровые изменения в правительстве Верховная Рада планирует осуществить 3-4 ноября.