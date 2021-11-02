Экс-лидера "Правого сектора" назначили советником главнокомандующего ВСУ

Бывший лидер движения "Правый сектор", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, сообщает Зеркало недели.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие!" , - написал Ярош.

Дмитрий Ярош был одним из инициаторов создания в 2015 году на базе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Украинской добровольческой армии. Тогда же Ярош заявил о выходе из организации "Правый сектор".

Будучи депутатом Верховной рады 2014-2019 года, был заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.