Новая почта и Нафтогаз создали новую услугу
Присоединиться к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" теперь можно в одном из 1,7 тыс. отделений "Новой почты", сообщает Сегодня.
В НАК "Нафтогаз" отмечают, что для этого подходят только партнерские отделения, список которых можно найти на сайте.
Чтобы присоединиться к "Нафтогазу" через "Новую почту" нужно:
- прийти в одно из партнерских отделений;
- собрать такой пакет документов и взять с собой: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев;
- записать свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома);
- далее в оформлении заявки на присоединение вам помогут сотрудники "Новой почты".