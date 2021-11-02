Новая почта и Нафтогаз создали новую услугу

Присоединиться к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" теперь можно в одном из 1,7 тыс. отделений "Новой почты", сообщает Сегодня.

В НАК "Нафтогаз" отмечают, что для этого подходят только партнерские отделения, список которых можно найти на сайте.

Чтобы присоединиться к "Нафтогазу" через "Новую почту" нужно: