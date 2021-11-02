Новая почта и Нафтогаз создали новую услугу

Новая почта и Нафтогаз создали новую услугу

Присоединиться к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" теперь можно в одном из 1,7 тыс. отделений "Новой почты", сообщает Сегодня.

В НАК "Нафтогаз" отмечают, что для этого подходят только партнерские отделения, список которых можно найти на сайте.

Чтобы присоединиться к "Нафтогазу" через "Новую почту" нужно:

  • прийти в одно из партнерских отделений;
  • собрать такой пакет документов и взять с собой: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев;
  • записать свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома);
  • далее в оформлении заявки на присоединение вам помогут сотрудники "Новой почты".

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