Можно ли кормящим мамам вакцинироваться от COVID-19

Если вы кормите малыша грудью и переживаете, чтобы не заболеть коронавирусом и не заразить кроху, то рекомендуется использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Рекомендации дает МОЗ Украины: бросать кормить грудью после таких вакцин не нужно, сообщает Сегодня.

Какая вакцина лучше при кормлении грудью?

МОЗ отмечает, что кормление грудью не входит в перечень противопоказаний для иммунизации против COVID-19. "Живые" вирусы в вакцинах не содержатся, и угрозы для мамы и малыша не несут.

Но все же кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech. В инструкции к препарату кормление грудью указывается, как противопоказание.

Кормящим мамам не рекомендуется прививаться препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech / Фото: unsplash.com

Для прививки кормящим мамам рекомендуется использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Таковы рекомендации ВОЗ. Их поддержало медицинское сообщество Великобритании, США и Германии.

А что говорят украинские медики по поводу вакцинации кормящих?

В Украине вопрос иммунизации кормящих женщин рассмотрела НТГЭИ – Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Эксперты отмечают, что женщины, кормящие детей грудью, могут спокойно делать прививки против коронавируса, если в инструкции к препарату нет противопоказаний для кормящих мам (как в случае с CoronaVac).

Если кормящая женщина привилась, то прекращать грудное вскармливание не надо. Вакцины не попадают в грудное молоко, но в него проникают антитела, которые помогут защитить малыша от болезни.