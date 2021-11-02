Байдена обвинили в том, что он уснул на конференции ООН

Пользователи Twitter обвинили президента США Джо Байдена в том, что он уснул во время открытия конференции по климату Cop26 в Глазго, сообщает Новое время.

На видео видно, что Байден слушал выступающего, но потом закрыл глаза примерно на 20 секунд.

Затем к президенту США подошел помощник.

Напомним, 31 октября в шотландском городе Глазго официально открылась 26-я конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В ней примут участие 120 мировых лидеров.