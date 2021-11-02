В РФ назвали "внутренним делом" передвижение войск к границе

Передвижения российской военной техники по ее территории является исключительно внутренним делом РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать статью издания Politico, которая опубликовала спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, отметив, что Россия концентрирует своих военных у границы с Украиной.

Также внимание Пескова обратили на недавнюю публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

"Передвижения нашей военной техники или армейских подразделений по территории РФ – это исключительно наше дело", – сказал он.

Песков подчеркнул, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности" .