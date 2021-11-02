Зеленский ввел новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщает Укринформ.

Соответствующие указы №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 от 30 октября опубликованы на сайте главы государства.

«Согласно статье 107 Конституции Украины, постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)» , - говорится в сообщении.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этими указами, возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 15 октября Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в организации и проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.