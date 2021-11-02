Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства, сообщает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд вынес во вторник, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

"Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения" , - сказал Медведчук журналистам по завершению заседания.

Он назвал избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества с РФ.