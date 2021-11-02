Названы области, которые могут попасть в "красную" зону

Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут войти в красную зону карантина уже на текущей неделе.﻿ Об этом рассказал руководитель Центра экономики здоровья KSE Юрий Ганиченко на брифинге, сообщает Новое время.

По его словам, больше всего под угрозой находятся именно Волынская и Харьковская области. Их показатели находятся близко к граничным карантинным показателям.

«Есть вероятность, что они могут показать индикаторы красной зоны» , — отметил Ганиченко.

Он добавил, что в Тернопольской области еще не такой высокий уровень заболеваемости, но превышен коэффициент обнаружения случав инфицирования.

По рекомендации KSE, региону необходимо наращивать темпы вакцинации, сейчас они являются одними из самых низких по всей Украине.