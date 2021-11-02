Эксперты рассказали, как 5G скажется на экологии планеты
На данный момент связь 5G доступна лишь 15% жителей планеты. Эксперты советуют ускорить этот процесс, сообщает Корреспондент.
Компания Ericsson провела исследование касательно последствий внедрения 5G в мире и заявила о том, что стандарт пятого поколения положительно скажется на экологии планеты. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.
В документе идет речь о том, что такой, более эффективный способ передачи данных, сократит количество выбросов углекислого газа в атмосферу.
"При активном внедрении 5G в четырех наиболее грязных" секторах - электроэнергетика, транспорт, производство и строительство - количество выбросов CO2 в европейском регионе сократится на 55-170 миллионов тонн. Это эквивалентно удалению с дорог 35 миллионов автомобилей", - сказано в отчете.
Также подсчитано, что к 2030 году благодаря переходу на 5G выбросы углекислого газа в странах Евросоюза сократятся примерно на 550 миллионов тонн в год.
"Возможность подключения к сети напрямую позволит перейти к более экологичному будущему с низким уровнем выбросов углерода и повлияет на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году", - добавили эксперты.
Также акцентируется, что развертывание стандарта пятого поколения требует оперативности.