Эксперты рассказали, как 5G скажется на экологии планеты

На данный момент связь 5G доступна лишь 15% жителей планеты. Эксперты советуют ускорить этот процесс, сообщает Корреспондент.

Компания Ericsson провела исследование касательно последствий внедрения 5G в мире и заявила о том, что стандарт пятого поколения положительно скажется на экологии планеты. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

В документе идет речь о том, что такой, более эффективный способ передачи данных, сократит количество выбросов углекислого газа в атмосферу.

"При активном внедрении 5G в четырех наиболее грязных" секторах - электроэнергетика, транспорт, производство и строительство - количество выбросов CO2 в европейском регионе сократится на 55-170 миллионов тонн. Это эквивалентно удалению с дорог 35 миллионов автомобилей" , - сказано в отчете.

Также подсчитано, что к 2030 году благодаря переходу на 5G выбросы углекислого газа в странах Евросоюза сократятся примерно на 550 миллионов тонн в год.

"Возможность подключения к сети напрямую позволит перейти к более экологичному будущему с низким уровнем выбросов углерода и повлияет на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году" , - добавили эксперты.

Также акцентируется, что развертывание стандарта пятого поколения требует оперативности.